«В Евросоюзе того снизившегося уровня закачки в подземные хранилища хватит на полгода. Нагнетание поэтому выглядит спекулятивным», — приводит агентство слова дипломата.
Он также отметил, что в Евросоюзе наблюдается политизация энергетических вопросов.
В ЕС развивается энергетический кризис, который привел к небывалому росту цен на газ.
Дефицит газа образовался из-за того, что США и другие поставщики сжиженного природного газа перенаправили свой энергоресурс на азиатский рынок, где цены еще выше, чем в Европе.
Однако Соединенные Штаты и ряд европейских политиков обвиняют в кризисе Россию, так как та не стала наращивать поставки в ЕС, чтобы компенсировать недостачу, созданную по вине американцев.
«Извините, непарламентски выражусь, желающих жить на халяву за счет России очень много», — сказал 28 октября специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.