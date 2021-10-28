Газа в подземных хранилищах хватит ЕС на полгода, нагнетание ситуации с ценами выглядит спекулятивным, сказал постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов на полях экономического форума в Вероне. Его слова приводит РИА Новости 28 октября

«В Евросоюзе того снизившегося уровня закачки в подземные хранилища хватит на полгода. Нагнетание поэтому выглядит спекулятивным», — приводит агентство слова дипломата.

Зеленский едет в Лондон за войной с Россией © коллаж Украина.Ру

В ЕС развивается энергетический кризис, который привел к небывалому росту цен на газ.

Дефицит газа образовался из-за того, что США и другие поставщики сжиженного природного газа перенаправили свой энергоресурс на азиатский рынок, где цены еще выше, чем в Европе.

Однако Соединенные Штаты и ряд европейских политиков обвиняют в кризисе Россию, так как та не стала наращивать поставки в ЕС, чтобы компенсировать недостачу, созданную по вине американцев.

«Извините, непарламентски выражусь, желающих жить на халяву за счет России очень много», — сказал 28 октября специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.