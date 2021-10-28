Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 октября, в День освобождения Украины от фашистских захватчиков, заявил, что ее освобождали войска антигитлеровской коалиции, а не Красная армия. Об этом он написал в своем Telegram-канале

Без Великой Отечественной и Донбасса. Новый «темник» должен научить украинцев «правильному» языку © AFP, SERGEI SUPINSKY Владимиром Зеленским, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и главой Офиса президента Андреем Ермаком почтил память павших во Второй мировой войне.

«77 лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины… Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину», — написал Шмыгаль.

В антигитлеровскую коалицию, кроме СССР, входили Франция, США, Великобритания с доминионами и еще несколько десятков государств, при этом их часть участвовала в войне лишь поставками продукции или номинально. Основные страны коалиции не сразу решили поддерживать в войне СССР.

28 октября 1944 года советские войска освободили Украину от фашистской оккупации. Бои велись при участии почти половины всех советских войск с января 1943 года по осень 1944-го. Красная армия провела 15 наступательных операций. В ходе боев погибли около трех миллионов советских воинов.

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