Оппозиция в парламенте Молдавии предложила пригласить на заседание парламента премьера Наталью Гаврилицу и потребовать у нее отчет о том, по каким ценам республика покупает газ у альтернативных источников, но инициатива была отклонена, сообщает РИА Новости 28 октября

Гаврилица ранее обещала раскрыть стоимость газа, но после этот параметр контракта объявили «коммерческой тайной». Блок «Коммунисты и социалисты» потребовал вызвать премьера на отчет в парламент.

«Предложение не получило необходимого количества голосов», — сказал спикер Игорь Гросу после голосования по инициативе.

Ранее мэр Кишинева Ион Чебан предложил отключить из-за газового кризиса тепло в офисах правительства и парламента страны, администрации президента, министерств, чтобы за счет этого подключить тепло жителям столицы.

Молдавия уже несколько месяцев не может продлить договор с «Газпромом» о поставках газа. Причина — Кишинев накопил долги более $700 млн перед российской компанией и отказывается их признавать.

«Вы видите, что сейчас происходит в Молдавии? Вот это самый характерный пример. Извините, непарламентски выражусь, желающих жить на халяву за счет России очень много», — сказал 28 октября специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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При этом Кишиневу не хватает газа — его потребление существенно превышает поставки из РФ. Для поддержания давления в своей распределительной сети Молдавия уже одолжила 16 млн кубометров газа у Украины и купила 1 млн кубометров у Польши.

Стоимость этого газа, по оценкам экспертов, не может быть ниже рыночной цены $1100 за тысячу кубометров. Правительство Молдавии объявило чрезвычайное положение в энергетике.

Как отметил сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, Кишиневу для того, чтобы избежать нынешней кризисной ситуации, достаточно было вести конструктивные переговоры с «Газпромом».