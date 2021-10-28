Гаврилица ранее обещала раскрыть стоимость газа, но после этот параметр контракта объявили «коммерческой тайной». Блок «Коммунисты и социалисты» потребовал вызвать премьера на отчет в парламент.
«Предложение не получило необходимого количества голосов», — сказал спикер Игорь Гросу после голосования по инициативе.
Ранее мэр Кишинева Ион Чебан предложил отключить из-за газового кризиса тепло в офисах правительства и парламента страны, администрации президента, министерств, чтобы за счет этого подключить тепло жителям столицы.
Молдавия уже несколько месяцев не может продлить договор с «Газпромом» о поставках газа. Причина — Кишинев накопил долги более $700 млн перед российской компанией и отказывается их признавать.
«Вы видите, что сейчас происходит в Молдавии? Вот это самый характерный пример. Извините, непарламентски выражусь, желающих жить на халяву за счет России очень много», — сказал 28 октября специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
В данный момент действует временное соглашение о поставках российского газа Молдавии, его срок истекает 31 октября.
При этом Кишиневу не хватает газа — его потребление существенно превышает поставки из РФ. Для поддержания давления в своей распределительной сети Молдавия уже одолжила 16 млн кубометров газа у Украины и купила 1 млн кубометров у Польши.
Стоимость этого газа, по оценкам экспертов, не может быть ниже рыночной цены $1100 за тысячу кубометров. Правительство Молдавии объявило чрезвычайное положение в энергетике.
Как отметил сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, Кишиневу для того, чтобы избежать нынешней кризисной ситуации, достаточно было вести конструктивные переговоры с «Газпромом».