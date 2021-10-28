Активисты Украинской национальной ассамблеи - Украинской народной самообороны* (УНА-УНСО) устроили акцию протеста, требуя запретить выступления на Украине российских артистов, утверждающих, что Крым не украинский. Об этом в четверг, 28 октября, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

Представители УНА-УНСО собрались у здания Министерства культуры и информационной политики Украины.

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К протестующим вышел начальник админуправления Минкульта Геннадий Семенченко и пообещал зарегистрировать обращение. В дальнейшем оно может дойти до СНБО и СБУ.

Крым стал российской территорией в 2014 году после того, как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией. На Украине его все еще считают своей территорией.

*Деятельность организации запрещена в РФ