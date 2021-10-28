Представители УНА-УНСО собрались у здания Министерства культуры и информационной политики Украины.
Кроме прочего, члены организации требуют ограничить русскоязычный контент, а также заставить украинских артистов, выступающих в России, заявлять со сцены, что Крым — это Украина.
К протестующим вышел начальник админуправления Минкульта Геннадий Семенченко и пообещал зарегистрировать обращение. В дальнейшем оно может дойти до СНБО и СБУ.
Крым стал российской территорией в 2014 году после того, как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией. На Украине его все еще считают своей территорией.
*Деятельность организации запрещена в РФ