Соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.
«Признаки нарушения зафиксированы в программе "Орел и Решка. Вокруг света". Телеканалы могут транслировать программы собственного производства на не государственном языке только в том случае, если они их субтитруют на государственном. Это языковое требование определено абзацем 3 части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании"», — говорится в сообщении.
Проверка должна пройти с 12 по 26 ноября. До 17 ноября лицензиат должен направить в адрес регулятора документы и материалы, необходимые для проведения проверки.
Согласно украинскому законодательству, созданные или профинансированные телеканалом программы могут транслироваться на украинском или иностранном языке, в том числе русском, с субтитрами. Программы и фильмы, которые не являются собственным продуктом транслируются исключительно на единственном государственном языке — украинском.