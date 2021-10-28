Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины назначил внеплановую проверку телеканала К1, который показал в своем эфире развлекательную программу «Орел и Решка» на русском языке без украинских субтитров. Об этом 28 октября сообщается на сайте регулятора

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг. Любимец Данилко обвинил украинский канал в неприкрытой гомофобии © MELOVIN/Инстаграм

«Признаки нарушения зафиксированы в программе "Орел и Решка. Вокруг света". Телеканалы могут транслировать программы собственного производства на не государственном языке только в том случае, если они их субтитруют на государственном. Это языковое требование определено абзацем 3 части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании"», — говорится в сообщении.

Проверка должна пройти с 12 по 26 ноября. До 17 ноября лицензиат должен направить в адрес регулятора документы и материалы, необходимые для проведения проверки.

Согласно украинскому законодательству, созданные или профинансированные телеканалом программы могут транслироваться на украинском или иностранном языке, в том числе русском, с субтитрами. Программы и фильмы, которые не являются собственным продуктом транслируются исключительно на единственном государственном языке — украинском.