Обострением конфликта в Донбассе Украина хочет развязать в регионе полноценную войну. Об этом 28 октября заявила в эфире канала «Россия 24» глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова

Психологическая мобилизация Украины. Из-за чего началось обострение в Донбассе © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

По ее словам, украинская сторона сейчас всеми силами пытается спровоцировать ДНР на ответные действия.

«Украинские войска сегодня прикладывают все способы для того, чтобы вызвать полномасштабные боевые действия. Для чего они это делают? Тут остается только догадываться. Мы делаем вывод, что, скорее всего, политическая команда, политическое руководство, пытаются отвлечь внимание и населения, и мирового сообщества от тех проблем, с которыми они не справились», — сказала Никонорова.

Ранее в ФРГ призвали стороны конфликта в Донбассе к сдержанности, деэскалации напряжения и соблюдению Минских соглашений.

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник отметил, что заявления представителей Украины о применении беспилотников и сознательном нарушении Минских соглашений — это вызов и попытка выяснить, «что еще им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть».