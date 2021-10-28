Если Молдавия не договориться с «Газпромом» о новом контракте на поставки газа, то «могут быть любые сценарии», сказал замглавы МИД РФ Александр Панкин в кулуарах экономического форума в Вероне. Его слова приводит РИА Новости 28 октября

Молдавия уже несколько месяцев не может продлить договор с «Газпромом» о поставках газа. Причина — Кишинев накопил долги более $700 млн перед российской компанией и отказывается их признавать.

«Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии», — приводит агентство слова Панкина.

Газовый кризис в Молдавии как план по уничтожению Приднестровья © кадр из видео Украина.ру

В данный момент действует временное соглашение о поставках российского газа Молдавии, его срок истекает 31 октября.

При этом Кишиневу не хватает газа — его потребление существенно превышает поставки из РФ. Для поддержания давления в своей распределительной сети Молдавия уже одолжила 16 млн кубометров газа у Украины и купила 1 млн кубометров у Польши. Правительство Молдавии объявило чрезвычайное положение в энергетике.

Как отметил сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич, Кишиневу для того, чтобы избежать нынешней кризисной ситуации, достаточно было вести конструктивные переговоры с «Газпромом».