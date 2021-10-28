Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что по всей стране необходимо срочно сделать инвентаризацию больниц, в которые попадают больные коронавирусом и прекратить препятствование со стороны правительства в сфере медицинского обслуживания. Об этом 27 октября она заявила в эфире «Ток-шоу №1» на телеканале «Украина 24»

Украинец с COVID-19 умер на пороге больницы © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Сейчас немедленно нужно сделать инвентаризацию по всей стране, понять, где такие подготовленные кровати, поставить это на учет, сделать такие больницы опорными и открыть финансирование. Что в этом тяжелого? Нужны сутки для этого… Существуют в областях уже полностью подготовленные антиковидные больницы. Там все есть — даже они кислород за деньги общины подвели. Но в чем проблема? Их не ставят на учет в Минздраве как больницы, опорные по ковиду, и не открывают финансирование из национальной системы финансирования», — отметила она.

Ранее председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что статистику больных коронавирусом COVID-19, которая есть на Украине, нужно умножать минимум на три, чтобы понимать, сколько на самом деле людей болеют.

Кроме того, он отметил, что дефицит кислорода в больницах произошел из-за манипуляций заводов, которые в абсолютном большинстве оказались на Украине в частных руках.

За последние сутки на Украине COVID-19 заболели 26 071 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии коронавируса.