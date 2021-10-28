Венный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор «Центра анализа мировой торговли оружием»; член Общественного совета при Министерстве обороны России

Игорь Коротченко о том, как украинскую армию подтягивают к стандартам НАТО © РИА Новости, Михаил Воскресенский

В 1987-1994 годах- на работе в Генеральном штабе Вооружённых сил СССР, затем — России.

С 1994 года — военный обозреватель «Независимой газеты», ведущий постоянной рубрики «НГ» «Войны и армии», был одним из инициаторов выпуска «Независимого военного обозрения», обеспечил привлечение на страницы издания широкого круга авторов из Министерства обороны России, СВР России, ГРУ, ФСБ России и ФАПСИ.

С 2006 года — издатель и главный редактор журнала «Национальная оборона».

Директор Центра анализа мировой торговли оружием, автор свыше 500 статей по вопросам военной реформы, военного строительства, стратегических ядерных сил, ситуации в оборонно-промышленном комплексе, борьбы с терроризмом, деятельности спецслужб. Как военный корреспондент побывал в более чем 40 странах мира.

Был членом КПСС с 1982 по 1991 год. Имеет воинское звание «полковник запаса». Постоянный участник политических телевизионных программ в качестве военного эксперта и аналитика.