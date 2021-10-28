На этот раз сотрудники зоопарка превратились в нечисть. Директор учреждения Игорь Беляков стал оборотнем — с помощью гримеров у него появились мохнатые уши, пышные бакенбарды и длинные когти.
Остальные сотрудники предстали в образе кикимор и зомби.
«Не спим, не едим, не смакуем вино, Мы к Хэллоуину снимаем кино. Стараемся, "Оскара" очень хотим. В субботу тридцатого клип разместим», — написал Беляков.
Также в зоопарке по случаю праздника оформят жуткие и мистические фотозоны для посетителей.
Ранее директор Одесского зоопарка снялся в клипе под Новый год, в котором примерил образ быка и сразился с соперниками за буренку. Кроме того, он пел и играл на гитаре, развлекая животных во время карантина, пока зоопарки были закрыты для посещения.