Подписчики украинской певицы Насти Каменских высмеяли ее пост в Instagram, в котором она призналась, что полтора часа проплакала от навалившихся на нее переживаний. Видео с откровениями девушка опубликовала 27 октября

«Я только что плакала. Часа полтора плакала. Так долго плакала… И так мне сейчас легче стало от того, что я поплакала. Это энергия, которую не можешь никуда деть, это накопленная такая усталость», — признается Каменских на видео.

«Бьет и душит?»: Каменских и Потапа застукали за страшным © potupinastyaf/Инстаграм

«Ведь я человек. Иногда слишком эмоциональная, временами неидеальная, частенько ранимая. У меня, как и у всех, бывают моменты усталости, я могу сильно огорчаться, срываться. Но примерно в последние полгода я поняла, что намного лучше проживать такие эмоции и отпускать, а не сдерживать и копить в себе», — отметила Каменских.

В комментариях подписчики певицы раскритиковали ее за «показуху» и излишнюю откровенность: «Все плачут, показуха! Зачем? Есть у простых смертных куда хуже проблемы, они не рыдают в аккаунт!», «Поплакала, ок. Для чего это снимать на камеру?»

В апреле Каменских запустила собственное онлайн-шоу «Девочки рулят», в котором показывает собственную профессиональную и личную жизнь.