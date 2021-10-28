«Я только что плакала. Часа полтора плакала. Так долго плакала… И так мне сейчас легче стало от того, что я поплакала. Это энергия, которую не можешь никуда деть, это накопленная такая усталость», — признается Каменских на видео.
В подписи девушка добавила, что «недосып, загруженность, усталость после переездов и все, что долго копилось, в тот день выплеснулись наружу».
«Ведь я человек. Иногда слишком эмоциональная, временами неидеальная, частенько ранимая. У меня, как и у всех, бывают моменты усталости, я могу сильно огорчаться, срываться. Но примерно в последние полгода я поняла, что намного лучше проживать такие эмоции и отпускать, а не сдерживать и копить в себе», — отметила Каменских.
В комментариях подписчики певицы раскритиковали ее за «показуху» и излишнюю откровенность: «Все плачут, показуха! Зачем? Есть у простых смертных куда хуже проблемы, они не рыдают в аккаунт!», «Поплакала, ок. Для чего это снимать на камеру?»
В апреле Каменских запустила собственное онлайн-шоу «Девочки рулят», в котором показывает собственную профессиональную и личную жизнь.