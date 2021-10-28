Депутат Рады от «Слуги народа» Алексей Жмеренецкий в эфире ток-шоу сделал оскорбительное замечание бывшему советнику министра внутренних дел Украины Зоряну Шкиряку, порекомендовав лечить «недержание». Инцидент произошел 27 октября в эфире программы «Украина Сегодня» на телеканале «Украина 24»

Гости в студии обсуждали ситуацию с ДТП на украинских дорогах. Жмеренецкий рассказал о планах министерства усилить безопасность на дорогах с помощью дополнительных камер слежения и запуск полицейских авто и другие меры. Во время презентации депутата Шкиряк его прервал и заявил, что все это не ново и давно работает.

«Во-первых, новый министр внутренних дел не предложил абсолютно ничего нового, ноль. Все эти программы уже давно работают не один год. Поэтому нужно представителям власти в данной ситуации не пытаться выдать желаемое за действительное, а придумать хоть что-нибудь новое. И кстати, если это новое будет эффективным и действенным, мы с радостью поддержим это. Но хватит заниматься «балабольством», извините», — заявил Шкиряк.

Шкиряк и Шевченко в прямом эфире не поделили Авакова и Лукашенко © Скриншот эфира "Украина 24"

По его словам, команда бывшего министра и начальника Шкиряка Арсена Авакова не справилась со своей задачей, поскольку на дорогах продолжают гибнуть люди. Поэтому он предложил Шкиряку помолчать, раз его команда не справилась и позволила себе «уйти отдыхать».

Шкиряк снова решил перебить Жмеренецкого, на что тот ответил — «У вас недержание какое-нибудь? Купите себе таблеток, выпейте успокоительное».

В июле Авакова написал заявление об увольнении по собственному желанию и не пояснил причину. Позднее он публиковал фото с отдыха и загадочно рассказывал о своем возвращении в новом амплуа.