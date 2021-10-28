Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил дату заседания Высшего Госсовета РФ и Белоруссии – оно состоится 4 ноября. Об этом 28 октября сообщил Telegram-канал «Пул первого»

Союзное государство в режиме «лайт». Минск и Москва раскрыли «дорожные карты» © REUTERS, Shamil Zhumatov Дмитрий Песков сообщил, что проведение Высшего госсовета будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября мы проведем Госсовет — решительный шаг в нашей интеграции», — сказал Лукашенко на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи.

В сентябре президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин заявили о поддержке 28 программ по усилению интеграции в рамках Соглашения о создании Союзного государства от 1999 года.