На Украине нашли город, где не умирают от коронавируса

Украинские соцсети взорвались мемами из-за того, что в Моршине Львовской области, где вакцинировано большинство жителей, спокойная обстановка и нет госпитализаций из-за коронавируса. Об этом сообщает 28 октября 24 канал

Все, кто подхватил коронавирус в этом городе, болеют без осложнений и лечатся дома.

Весной население курортного Моршина массово вакцинировали в качестве эксперимента. Привились 75% горожан, а всего здесь проживает 6 тыс. жителей. Поэтому до начала распространения дельта-штамма коронавируса в Моршине не было ни одного пациента с этим диагнозом.

Таким образом город своим примером опровергает мифы ковид-скептиков и антипрививочников и демонстрирует пользу вакцинации.

Пользователи соцсетей стали делиться картинками-мемами, герои которых бегут в Моршин, чтобы укрыться от коронавируса.

Тем временем на Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Каждый день минздрав фиксирует новые антирекорды заболеваемости и смертности, все больше областей переходит в красную карантинную зону.

Глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий отметил, что COVID-статистику минздрава можно множить на три, а секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о пике коронавируса.