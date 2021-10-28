На Украине нашли город, где не умирают от коронавируса

Все, кто подхватил коронавирус в этом городе, болеют без осложнений и лечатся дома.
Весной население курортного Моршина массово вакцинировали в качестве эксперимента. Привились 75% горожан, а всего здесь проживает 6 тыс. жителей. Поэтому до начала распространения дельта-штамма коронавируса в Моршине не было ни одного пациента с этим диагнозом.
Таким образом город своим примером опровергает мифы ковид-скептиков и антипрививочников и демонстрирует пользу вакцинации.
Пользователи соцсетей стали делиться картинками-мемами, герои которых бегут в Моршин, чтобы укрыться от коронавируса.
Тем временем на Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Каждый день минздрав фиксирует новые антирекорды заболеваемости и смертности, все больше областей переходит в красную карантинную зону.
Глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий отметил, что COVID-статистику минздрава можно множить на три, а секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о пике коронавируса.