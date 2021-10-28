Участники боевых действий в рамках так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе пытались прорваться в здание городского совета города Бровары в Киевской области, чтобы вытребовать право на получение земельных участков. Об этом 28 октября сообщает Telegram-канал First

Стали известны преступления атошников, которых помиловал Зеленский © president.gov.ua

По словам участников АТО, землю получают приближенные к власти люди.

«Столкнулись с отмазками разными, сопротивлением местных властей. Они не хотят действовать по закону. Мы не имеем никакой земли», — заявил участник протеста.

Как сообщил PavlovskyNews, охрана не пускала людей в помещение, поэтому участники митинга взяли здание штурмом и начали бить окна.

Это уже не первый случай подобного штурма здания горсовета. Протест участников военной операции украинских силовиков в Донбассе ранее проходил по тому же сценарию в городе Гостомель Киевской области.