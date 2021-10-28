Военные блокируют помещение горсовета, поскольку депутаты рассматривают возможность лишения военнослужащих участков земли.
По словам участников АТО, землю получают приближенные к власти люди.
«Столкнулись с отмазками разными, сопротивлением местных властей. Они не хотят действовать по закону. Мы не имеем никакой земли», — заявил участник протеста.
Как сообщил PavlovskyNews, охрана не пускала людей в помещение, поэтому участники митинга взяли здание штурмом и начали бить окна.
Это уже не первый случай подобного штурма здания горсовета. Протест участников военной операции украинских силовиков в Донбассе ранее проходил по тому же сценарию в городе Гостомель Киевской области.