Киевский районный суд Харькова отправил 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове, на 2 месяца в СИЗО без права залога. Об этом 28 октября сообщает Telegram-канал Pavlovsky news

Обвиняемого отправили за решетку, несмотря на то что адвокат просил домашний арест. Также защита настаивает, что за рулем мог находиться не он.

«Твоя семья таких денег никогда не увидит». Почему трагедия в Харькове шокировала украинцев © Telegram Николай Харьковский после ДТП представился полиции чужим именем, сообщил чужой адрес, пытался покинуть больницу и дерзко себя вел.

Кроме того, из туалета подросток позвонил в полицию и заявил, что автомобиль, в котором он наехал на другую машину, ранее угнали. За это на него завели еще одно уголовное дело.

При этом подросток, из-за которого погиб человек, может избежать наказания. Депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк отметил, что Харьковский может подпасть под амнистию, которая предусмотрена проектом закона об амнистии к 30-й годовщине независимости Украины.

Дело в том, что он несовершеннолетний и не был в момент аварии нетрезв. Законопроект об амнистии находится на рассмотрении в Верховной Раде.

В ночь на среду, 27 октября, в Харькове 16-летний подросток на красный свет влетел на Infiniti, которым управлял без прав, в автомобиль Chevrolet. Погиб один человек, остальные получили травмы. Виновник — Николай Харьковский, машину на днях ему подарили родители. Заведено уголовное дело, устроившему аварию грозит до 8 лет лишения свободы.