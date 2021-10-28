Статистику больных коронавирусом, которая есть на Украине, нужно умножать минимум на три, чтобы понимать, сколько на самом деле людей болеют. Об этом 27 октября заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телеканала «Украина 24»

Плевали на коронавирус: в Харькове пройдет шабаш «мертвецов» © CC0, Pixabay

Также Радуцкий отметил, что дефицит кислорода в больницах Одессы произошел из-за манипуляций заводов, которые в абсолютном большинстве оказались на Украине в частных руках.

За последние сутки на Украине COVID-19 заболели 26 071 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии коронавируса.