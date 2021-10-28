«Было официальное заявление и от врачей, и от министерства здравоохранения, что ту статистику, которая есть в Украине, нужно умножать минимум на три, чтобы понимать, сколько на самом деле людей болеют. Потому что перетекание болезни бывает разным. Очень многие занимаются самолечением», — отметил он.
Также Радуцкий отметил, что дефицит кислорода в больницах Одессы произошел из-за манипуляций заводов, которые в абсолютном большинстве оказались на Украине в частных руках.
За последние сутки на Украине COVID-19 заболели 26 071 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии коронавируса.