В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о защите персональных данных, согласно которому журналисты должны будут информировать человека, когда фотографируют или снимают его на видео в общественных местах. Об этом 28 октября сообщило издание «Гордон»

«Это несколько изменяет привычную картину из ст. 307 Гражданского кодекса, предусматривающую активное несогласие самого человека. Теперь необходимо обязательно спрашивать разрешения, прежде чем фотографировать или записывать человека», — рассказал юрист, член Независимого медийного совета Игорь Розкладай, проанализировавший документ.

Интернет – не телевидение. Почему новые санкции логически ведут в СИЗО оппозиционных журналистов © CC0, Pixabay

По словам эксперта, норма недостаточно артикулирована относительно журналистских расследований, сделанных с целью выявления общественно важной информации.

В 2019 году в украинском парламенте был зарегистрирован закон «О медиа». Документ призван регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Проект закона подвергся резкой критике со стороны журналистов.