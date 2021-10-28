«Это несколько изменяет привычную картину из ст. 307 Гражданского кодекса, предусматривающую активное несогласие самого человека. Теперь необходимо обязательно спрашивать разрешения, прежде чем фотографировать или записывать человека», — рассказал юрист, член Независимого медийного совета Игорь Розкладай, проанализировавший документ.
Отмечается, что согласно законопроекту, обнародование материалов возможно, если оно «пропорционально преследуемой легитимной цели, учитывает принцип уважения к сути права на защиту персональных данных и предусматривает надлежащие и соответствующие средства защиты основополагающих прав и интересов субъекта персональных данных».
По словам эксперта, норма недостаточно артикулирована относительно журналистских расследований, сделанных с целью выявления общественно важной информации.
В 2019 году в украинском парламенте был зарегистрирован закон «О медиа». Документ призван регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Проект закона подвергся резкой критике со стороны журналистов.