Под Новый год на Украине будет морозно, но бесснежно. Об этом на днях сообщила климатолог Вазира Мартазинова на пресс-конференции Украинского гидрометеорологического института НАН

«Зимы не будет» — главный синоптик Украины сделал шокирующий прогноз © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Снега на Новый год ждать не стоит, предсказывают синоптики. Мороз продержится некоторое время, и наступит потепление.

Как отметила Мартазинова, большей частью зимы на территории Украины ожидается мокрый снег с дождем. В феврале снова похолодает, но в целом в этот месяц будет теплее, чем в 2021 году.

Скорой весны синоптики не обещают. Украинцев ждет изменчивая погода, мороз будет быстро сменяться оттепелью.

Прошлая зима на Украине была аномально теплой. Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида предположил, что через 20-25 лет зимы на Украине вообще не будет.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210831/1032160806.html то через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет», —