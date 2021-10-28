Норвежский конкурент «Газпрома» Equinor увеличит экспорт газа в Европу. Об этом 27 октября сообщил Bloomberg

Отмечается, что компания решила остановить закачку газа, который использовался для добычи нефти на месторождении Gina Krog и вместо этого экспортировать голубое топливо в другие страны.

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Планируется нарастить объемы поставок на 8 миллионов кубометров в день, общий объем поставок составит не более 320 миллионов кубометров газа ежедневно.

В Equinor считают, что могут стать надежным поставщиком газа в Европе и Великобритании.

В Европейском союзе осенью образовался дефицит природного газа на фоне крайне низких запасов газа в хранилищах. Это привело к взрывному росту цен на газ на рынках ЕС.