Отмечается, что компания решила остановить закачку газа, который использовался для добычи нефти на месторождении Gina Krog и вместо этого экспортировать голубое топливо в другие страны.
Кроме того, норвежская компания наращивает добычу и на других месторождениях.
Планируется нарастить объемы поставок на 8 миллионов кубометров в день, общий объем поставок составит не более 320 миллионов кубометров газа ежедневно.
В Equinor считают, что могут стать надежным поставщиком газа в Европе и Великобритании.
В Европейском союзе осенью образовался дефицит природного газа на фоне крайне низких запасов газа в хранилищах. Это привело к взрывному росту цен на газ на рынках ЕС.