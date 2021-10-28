Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник остался недоволен реакцией Германии на боевое применение украинскими военными ударного беспилотника в Донбассе.
Войну надо начинать не тогда, когда этого хочет противник, а когда это выгодно тебе, подчеркнул эксперт.
«Да и политическое мнение в Европе несколько подкорректировалось на фоне энергетического кризиса, который Россия, конечно, не допустит, и Украина со своими страданиями уже особенно никого не трогает», — указал Стешин.
Россия просто ждет. Никто не знает, когда это начнется. Но просто так агрессивное государство в подбрюшье России не оставят в покое. Ему за это воздастся, заключил собеседник издания.
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