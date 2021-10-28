Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин и рассказал о неком отпоре внешним вызовам. Об этом 18 октября сообщает местное издание «Одесса Медиа»

Отмечается, что встреча состоялась в рамках четвертого ежегодного международного форума «Одесские дебаты». Тема форума — «Перспективное мышление: строительство мирной и процветающей Украины».

Меры против мэра. Подозреваемый в хищениях Труханов продолжит руководить Одессой © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Такое партнерство, объединение знаний и усилий, согласованность действий позволяет встроить Украину в мощную геополитическую систему, которая будет способна как дать отпор внешним вызовам, так и содействовать социально-экономическому развитию страны», — заявил мэр.

В мероприятии приняли участие политики, дипломаты и эксперты международных компаний и организаций.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в рамках уголовного дела о незаконном приобретении земельных участков: подозреваемому назначили залог в размере 30 млн грн (около 87 млн рублей), отклонив ходатайство прокуратуры, которая просила об аресте с альтернативой в виде залога в 120 млн грн (около 290 млн рублей).