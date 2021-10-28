Поскольку очень сложно визуально отличить украинца от русского, это дает огромную возможность для работы спецслужб и агентуры. Совершенно напрасно недооценивается работа СБУ. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин Алексей Арестович заявил, что Киев будет заниматься диверсиями на территории России только в случае полномасштабной войны. При этом советник отметил, что в диверсиях в принципе мало смысла, так как россияне все равно все быстро восстановят, а Украина рискует прослыть страной с террористическими и диверсионными методами ведения войны.

Эксперт отметил, что СБУ нашпигована опытнейшими сотрудниками из ЦРУ и MI6, за эти 7 лет у них были время и возможность их натаскать и спланировать операции.

«От сознательного истребления известных командиров (не осталось никого, кроме Александра Ходаковского) Украина только выиграла. Я был на похоронах и Моторолы, и Александра Захарченко, который был главой республики. Украина обыграла в этом вопросе и Россию, и Республики», — указал Стешин.

Никаких внятных диверсионных ответов не было и нет, не хватало еще России полноценной диверсионной войны на своей территории с Украиной, поскольку в России хватает ячеек салафитов и ваххабитов, которых ловят едва ли не через день, заключил собеседник издания.

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