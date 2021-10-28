Анкара поставила Киеву беспилотники ударные беспилотники Bayraktar из-за стремления нажиться на продаже оружия и улучшить отношения со странами НАТО. Об этом тюрколог Юрий Мавашев написал в своей статье для «Известий», опубликованной 27 октября

«Использование TB2 Bayraktar не где-то на Кавказе или Ближнем Востоке, а прямо на границах Европейского союза может увеличить интерес к этим беспилотникам в странах Восточной и Центральной Европы. Среди заказчиков уже есть Польша. Интерес проявляют Латвия, Венгрия и Болгария — страны, так или иначе находящиеся на передовой линии блока НАТО», — рассказал Мавашев.

И дрон-камикадзе. Что на самом деле стоит за атакой «Байрактара» в Донбассе © ukroboronprom.com

Он также отметил, что использование турецкого БПЛА — это не только «плевок в Минские соглашения», но и повод для России при необходимости задействовать свои войска радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что украинские поенные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Управляемой бомбой он уничтожил пушку противника. При этом минские соглашения запрещают полеты беспилотников вдоль линии соприкосновения.