«Использование TB2 Bayraktar не где-то на Кавказе или Ближнем Востоке, а прямо на границах Европейского союза может увеличить интерес к этим беспилотникам в странах Восточной и Центральной Европы. Среди заказчиков уже есть Польша. Интерес проявляют Латвия, Венгрия и Болгария — страны, так или иначе находящиеся на передовой линии блока НАТО», — рассказал Мавашев.
К числу возможных покупателей могут присоединиться Эстония, Чехия, Румыния и другие страны, считает эксперт. По его словам, для Турции это шанс показать приверженность ценностям НАТО.
Он также отметил, что использование турецкого БПЛА — это не только «плевок в Минские соглашения», но и повод для России при необходимости задействовать свои войска радиоэлектронной борьбы.
Ранее стало известно, что украинские поенные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Управляемой бомбой он уничтожил пушку противника. При этом минские соглашения запрещают полеты беспилотников вдоль линии соприкосновения.