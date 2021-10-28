Ранее стало известно, что украинские поенные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Управляемой бомбой он уничтожил пушку противника. При этом минские соглашения запрещают полеты беспилотников вдоль линии соприкосновения.
«Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией», — сказал Грызлов.
Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что украинская сторона ушла от прямого ответа на вопрос о применении беспилотника.
При этом в Киеве утверждают, что Украина «подтвердила» факт применения БПЛА как ответ на усилившуюся конфронтацию с противником, в результате которой погибло двое украинских военнослужащих.