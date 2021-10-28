Представители Киева на переговорах по Донбассу ушли от обсуждения использования турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, передает РИА Новости 27 октября

И дрон-камикадзе. Что на самом деле стоит за атакой «Байрактара» в Донбассе © ukroboronprom.com

«Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией», — сказал Грызлов.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что украинская сторона ушла от прямого ответа на вопрос о применении беспилотника.

При этом в Киеве утверждают, что Украина «подтвердила» факт применения БПЛА как ответ на усилившуюся конфронтацию с противником, в результате которой погибло двое украинских военнослужащих.