«События последнего времени на Донбассе ясно показывают, что киевские власти взяли курс на провоцирование военного конфликта с Российской Федерацией. Не с ЛДНР, а именно с Россией», — заявил политолог.
Он отметил, что прогнозировать дальнейшие ответные шаги нужно исходя из понимания этого факта.
По мнению Кочеткова, провокации с украинской стороны будут продолжаться по нарастающей до тех пор, пока не они не достигнут результата, а именно — военного столкновения.
Ранее стало известно, что украинские поенные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Управляемой бомбой он уничтожил пушку противника. При этом минские соглашения запрещают полеты беспилотников вдоль линии соприкосновения.