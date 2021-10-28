России нужно не «выражать озабоченность», а готовиться к войне, считает руководитель «Русского союза» Алексей Кочетков. Об этом он 27 октября заявил в интервью ИА REGNUM

«События последнего времени на Донбассе ясно показывают, что киевские власти взяли курс на провоцирование военного конфликта с Российской Федерацией. Не с ЛДНР, а именно с Россией», — заявил политолог.

И дрон-камикадзе. Что на самом деле стоит за атакой «Байрактара» в Донбассе © ukroboronprom.com

По мнению Кочеткова, провокации с украинской стороны будут продолжаться по нарастающей до тех пор, пока не они не достигнут результата, а именно — военного столкновения.

Ранее стало известно, что украинские поенные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Управляемой бомбой он уничтожил пушку противника. При этом минские соглашения запрещают полеты беспилотников вдоль линии соприкосновения.