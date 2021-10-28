Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник остался недоволен реакцией Германии на боевое применение украинскими военными ударного беспилотника в Донбассе. Об этом в четверг, 28 октября, сообщило агентство РИА Новости

Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Германия в курсе применения беспилотника в Донбассе, но обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, запрещенных минскими договоренностями.

И дрон-камикадзе. Что на самом деле стоит за атакой «Байрактара» в Донбассе © ukroboronprom.com

По мнению дипломата, вместо «выражения обеспокоенности» Германия должна «удвоить посреднические усилия» по организации встречи в «нормандском формате», а также «поставить Москву на место».

Ранее стало известно, что украинские поенные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Управляемой бомбой он уничтожил пушку противника. При этом минские соглашения запрещают полеты беспилотников вдоль линии соприкосновения.