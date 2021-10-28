Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Германия в курсе применения беспилотника в Донбассе, но обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, запрещенных минскими договоренностями.
Мельник в комментарии Bild сказал, что Киев «решительно отвергает» высказывание представителя МИД ФРГ. Он также заявил, что Украина имеет «законное право на самооборону».
По мнению дипломата, вместо «выражения обеспокоенности» Германия должна «удвоить посреднические усилия» по организации встречи в «нормандском формате», а также «поставить Москву на место».
Ранее стало известно, что украинские поенные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Управляемой бомбой он уничтожил пушку противника. При этом минские соглашения запрещают полеты беспилотников вдоль линии соприкосновения.