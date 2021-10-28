Обострение в Донбассе связано с недавним визитом на Украину главы Пентагона Ллойда Остина, уверен военный эксперт Владимир Карасев. Об этом он на днях рассказал в комментариях агентству ФАН

По мнению аналитика, американский чиновник, который посетил страну 19 октября, «дал разрешение» на захват населенных пунктов ЛНР и ДНР.

«Киеву привезли военную помощь на 60 миллионов долларов. Кроме того, Украине дали зеленый свет. Я могу спрогнозировать, что попытки заходить в нейтральные села и поселки со стороны ВСУ будут еще более активными. Они уже и так во многие зоны зашли, нарушая минские договоренности», — сказал Карасев.

Обещал бычка, а дал тычка. Чем увенчался визит главы Пентагона в Киев © REUTERS, Irakli Gedenidze

«Я считаю, что украинская сторона уже давно не придерживается Минских соглашений, поэтому необходимо гарантам «нормандского формата» сделать заявления о том, что Киев вышел из «Минска-2». Кроме того, нужно дать народным милициям ЛНР и ДНР возможность восстановить историческую справедливость», — добавил он.

Ранее в Минобороны Украины заявили о первом боевом применении в Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar. Он сбросил бомбу на гаубицу вблизи линии разграничения. При этом полеты авиации и беспилотников вдоль линии разграничения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.

Также стало известно о том, что ВСУ захватили расположенное в «серой зоне» село Старомарьевка, находившееся на обеспечении Донецкой Народной Республики.