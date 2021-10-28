Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая посетила Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме, заявила, что ему нужны срочные реанимационные манипуляции из-за стремительно ухудшающего состояния вследствие голодовки. Об этом 27 октября она заявила в эфире ток-шоу «Сегодня» на телеканале «Украина 24»

«Ситуация с ухудшением его состояния здоровья уже переходит на минуты, а не на дни… Вывод один — очень опасная сейчас ситуация. Я бы очень хотела, чтобы врачи в Грузии, которые заботятся о здоровье Михаила Саакашвили, обратили на это внимание и отреагировали, что нужно уже сейчас принимать реанимационные меры, чтобы не допустить смерти Саакашвили», — заявила Денисова.

«Это уже победа Саакашвили». В чем опасность бывшего президента Грузии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В то ж время агентство «Грузия онлайн» сообщило в среду, что Саакашвили написал новое обращение к начальнику 12-го пенитенциарного учреждения Зурабу Модебадзе, в котором отказался от любого лечения, связанного с голодовкой, в том числе, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться. Ему грозит около девяти лет лишения свободы.