«Ситуация с ухудшением его состояния здоровья уже переходит на минуты, а не на дни… Вывод один — очень опасная сейчас ситуация. Я бы очень хотела, чтобы врачи в Грузии, которые заботятся о здоровье Михаила Саакашвили, обратили на это внимание и отреагировали, что нужно уже сейчас принимать реанимационные меры, чтобы не допустить смерти Саакашвили», — заявила Денисова.
При этом она сообщила, что политик категорически отказался от принудительного кормления, а госпитализировать себя разрешил только в ту больницу, которую считает безопасной.
В то ж время агентство «Грузия онлайн» сообщило в среду, что Саакашвили написал новое обращение к начальнику 12-го пенитенциарного учреждения Зурабу Модебадзе, в котором отказался от любого лечения, связанного с голодовкой, в том числе, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться. Ему грозит около девяти лет лишения свободы.