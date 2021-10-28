Неизвестный застрелил члена радикальной украинской организации «Правый сектор»* Александра Иванину возле его дома в Сумах на глазах у жены. Об этом 27 октября рассказал командир так называемого добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Андрей Стемпицкий в Facebook

«Застрелил показательно. Активная позиция "Правого сектора" в отстаивании интересов украинцев в Сумской области, борьбе с пророссийским криминалом, наркоторговлей и контрабандой стала некоторым поперек горла», — написал Стемпицкий.

«Правый сектор»* и его метастазы Сергей Супрун уточнил в Facebook, что активиста Иванину подстерегли возле подъезда дома, в котором он проживал.

По данным украинских СМИ, Иванина 1992 года рождения, публично выступал против криминальной деятельности в регионе, повышения стоимости проезда в частных маршрутках, а также освещал незаконную деятельность определенных лиц. Кроме того, на выборах 2020 года он баллотировался в городской совет города Сумы от партии «Правый сектор», но не прошел.

* Деятельность организации запрещена в РФ