Возврат к импорту электроэнергии из России и Белоруссии означает предательство национальных интересов, заявил 27 октября на своей странице в сети «Фейсбук» депутат Михаил Бондарь

Бондарь обвинил команду президента Владимира Зеленского и, в частности, депутата Андрея Геруса в кризисе на энергетическом рынке Украины, названном им крупнейшим за всю историю страны. По словам депутата, за последние 2 года Украина потратила более 5 миллиардов гривен на закупку электроэнергии в РФ и РБ.

«Очередное предательство государственных интересов, потеря энергетической независимости и прямое финансирование российской армии, убивающей наших граждан!», — «кипятится» депутат от партии «Европейская солидарность».