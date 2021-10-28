Бондарь обвинил команду президента Владимира Зеленского и, в частности, депутата Андрея Геруса в кризисе на энергетическом рынке Украины, названном им крупнейшим за всю историю страны. По словам депутата, за последние 2 года Украина потратила более 5 миллиардов гривен на закупку электроэнергии в РФ и РБ.
«Очередное предательство государственных интересов, потеря энергетической независимости и прямое финансирование российской армии, убивающей наших граждан!», — «кипятится» депутат от партии «Европейская солидарность».
Напомним, что, столкнувшись с энергетическим кризисом, усилившимся вследствие низких запасов угля и высоких мировых цен на газ, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» была вынуждена провести аукционы на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, и найти способы к обходу судебного решения, запрещающего их проведение.