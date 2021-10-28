Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пожаловалась на проблемы при въезде в Грузию: пограничники долго не пускали ее в страну, несмотря на дипломатический паспорт. Об этом она сообщила 27 октября в эфире телеканала «Украина 24»

Ранее стало известно, что в среду в Грузию не пустили журналиста Дмитрия Гордона, который намеревался взять интервью у отбывающего срок в тюрьме экс-президента страны Михаила Саакашвили. Также в страну не попали исполнительный директор организации «Офис простых решений и результатов», созданной на Украине по инициативе Саакашвили, Мария Барабаш и украинский адвокат экс-президента Евгений Грушовец.

«Вчера, когда я самолетом прибыла в Грузию, то была задержана на 40 минут пограничниками. У меня уточняли, что именно я делаю в Грузии. У меня есть дипломатический паспорт, где четко указано, что я омбудсмен Украины… такие вопросы были и пока я не прибегла к некоторым угрозам, меня не впускали в страну», — сказала Денисова.

«Это уже победа Саакашвили». В чем опасность бывшего президента Грузии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Денисова сообщила, что пообщалась с Саакашвили в тюрьме и рассказала о самочувствии политика: по ее словам, он с каждым днем слабеет, но отказывается переезжать в тюремную больницу.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава Грузии, рекомендовал госпитализировать экс-президента.