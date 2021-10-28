Пока Европа находится в энергетическом кризисе, регуляторы затягивают сертификацию Северного потока - 2. О том, как ввод газопровода в эксплуатацию изменит положение дел в Донбассе рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру

По мнению эксперта, работа газопровода окончательно развяжет руки России, и семилетняя пауза в боевых действиях была взята неслучайно. На Украине заявили, что «Северный поток - 2» может начать работу и без сертификации © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

«Войну надо начинать не тогда, когда этого хочет противник, а когда это выгодно тебе. Да и политическое мнение в Европе несколько подкорректировалось на фоне энергетического кризиса, который Россия, конечно, не допустит, и Украина со своими страданиями уже особенно никого не трогает. Россия просто ждет», — сказал Стешин.

Никто не знает, когда начнутся активные боевые действия, но агрессивное государство в подбрюшье России не оставят в покое. Украине за все воздастся, заключил эксперт.

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