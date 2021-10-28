По мнению эксперта, работа газопровода окончательно развяжет руки России, и семилетняя пауза в боевых действиях была взята неслучайно.
«Войну надо начинать не тогда, когда этого хочет противник, а когда это выгодно тебе. Да и политическое мнение в Европе несколько подкорректировалось на фоне энергетического кризиса, который Россия, конечно, не допустит, и Украина со своими страданиями уже особенно никого не трогает. Россия просто ждет», — сказал Стешин.
Никто не знает, когда начнутся активные боевые действия, но агрессивное государство в подбрюшье России не оставят в покое. Украине за все воздастся, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.