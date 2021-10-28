Президент Украины Владимир Зеленский сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным только при условии выполнения ряда требований, что в свое время также потребовал американский лидер Джозеф Байден. Такое мнение выразил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин в эфире телеканала «Наш» 27 октября

«Владимиру Зеленскому нужно было бы поговорить с Владимиром Путиным. Но тут были поставлены некоторые требования со стороны Российской Федерации и Владимира Путина. Относительно изменения гуманитарного законодательства и, в том числе, церковного. Это и изменение ситуации с Виктором Медведчуком. Но и западные лидеры нам тоже ставят определенные условия, когда мы хотим с ними встретиться», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что вторая встреча Путина и Байдена может пройти до конца текущего года. Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что острых углов для встречи президентов Путина и Байдена нет, поскольку в них не будут вмешиваться «политические пигмеи» из НАТО.