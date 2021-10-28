Аппеляционный суд Амстердама вынес решение по коллекции «скифского золота», которую голландский музей Алларда Пирсона удерживал с 2014 года. Согласно решению суда, экспонаты передадут Украине. Несмотря на невосполнимую потерю, Россия буквально спасла музейное дело региона, считает директор Центрального музея Тавриды, историк Андрей Мальгин

Раскопки в Крыму, которые проводились с 2014 года под руководством профессора Игоря Храпунова, привели к обнаружению предметов, аналогичных временно утраченной экспозиции «скифского золота». Шмыгаль рассказал, куда могут отдать на хранение скифское золото © Facebook, Денис Шмигаль

«Тем не менее с 2014 года произошла своеобразная революция в исследовании крымских памятников, и, конечно, музеи Крыма обогатились большим количеством очень интересных экспонатов. В том числе и наш музей получил замечательную коллекцию, которая была задержана при перевозке контрабандистами. Ценность ее чрезвычайно велика», — заявил Мальгин.

По словам эксперта, после возвращения Крыма в состав России, произошла настоящая революция в музейном деле региона.

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