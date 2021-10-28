Раскопки в Крыму, которые проводились с 2014 года под руководством профессора Игоря Храпунова, привели к обнаружению предметов, аналогичных временно утраченной экспозиции «скифского золота».
«Тем не менее с 2014 года произошла своеобразная революция в исследовании крымских памятников, и, конечно, музеи Крыма обогатились большим количеством очень интересных экспонатов. В том числе и наш музей получил замечательную коллекцию, которая была задержана при перевозке контрабандистами. Ценность ее чрезвычайно велика», — заявил Мальгин.
По словам эксперта, после возвращения Крыма в состав России, произошла настоящая революция в музейном деле региона.
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