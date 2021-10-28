Средства коммуникации между Россией и НАТО были направлены на предотвращение инцидентов. После разрыва дипломатических каналов между Москвой и Альянсом возник риск эскалации противостояния, считает политолог Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее сообщалось, что Россия закрыло свое постоянное представительство при НАТО в Брюсселе после дипломатического демарша Альянса: НАТО сократило число российских дипломатов вдвое.

Постпредство России при НАТО было открытым, удобным средством коммуникации, с помощью которого можно быстро выяснять все спорные вопросы и решать все спорные дискуссионные ситуации, объяснил Безпалько. В его отсутствие возрастает риск эскалации напряженности между Россией и Альянсом, заявил собеседник издания. Вступление Украины в НАТО приведет к «обратному эффекту» - Неменский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Представьте себе, что произошел какой-то военный инцидент — со страной НАТО, с военным кораблем НАТО, с самолетом НАТО. Он разбился, погибли военнослужащие. В этом случае это могут рассматривать как casus belli обе стороны — и мы и НАТО, или страна, которая входит в НАТО…В этом случае через представительство можно тут же что-то донести, что, вы знаете, да нашей территории произошел этот инцидент. Мы к нему не причастны, мы готовы пригласить специалистов, допустить комиссию, предоставить спутниковые снимки и так далее», — сказал эксперт.

Конфликт между Россией и НАТО уже есть и он носит хронический характер, подчеркнул Безпалько. В условиях ряда военно-политических угроз такое средство коммуникации является бессмысленным, и отказ от него очень символичен, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.