Закон предусматривает строго регламентированный порядок заседания политических партий и выдвижения кандидатов в президенты. Партия «Слуга народа» была зарегистрирована как местная организация в Кривом Роге, а Зеленский — выдвинут в президенты от нее, а не от всеукраинской партии, заявил Олейник.
По мнению эксперта, разговоры о проведении досрочных президентских выборов являются попыткой скрыть нелегитимность избрания Зеленского.
«Понимая, что им светит уголовная ответственность, они начали декриминализацию статей за фальсификацию документов в ЦИК. Кто авторы этого законопроекта? Депутаты от «Слуги народа», в частности, Александр Корниенко, который сегодня занимает пост первого вице-спикера… Я сейчас буду искать украинских предпринимателей, чтобы мы организовали фонд за лучшее журналистское расследование этой аферы», — сказал эксперт.
Также эксперт отметил, что в финансовом отчете перед Минюстом Украины партия власти арендовала четыре квадратных метра офиса в Киеве. В графе «регистрация юридических организаций на местах» — ноль, и это означает, что партия фактически не существует, заключил Олейник.
Ранее сообщалось, что экс-прокурор Черкасской области Александр Литвин поставил вопрос о привлечении властей к уголовной ответственности по статьям «захват власти», «подделка избирательных документов» и «подделка официальных документов». Государственное бюро расследований Украины отказалось регистрировать исковые заявления.
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