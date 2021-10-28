Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти в результате грубых нарушений закона и фальсификаций. Впоследствии члены партии «Слуга народа» декриминализовали статьи уголовного кодекса за фальсификацию документов, поданных в ЦИК. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший депутат Верховной Рады, юрист Владимир Олейник

Закон предусматривает строго регламентированный порядок заседания политических партий и выдвижения кандидатов в президенты. Партия «Слуга народа» была зарегистрирована как местная организация в Кривом Роге, а Зеленский — выдвинут в президенты от нее, а не от всеукраинской партии, заявил Олейник.

По мнению эксперта, разговоры о проведении досрочных президентских выборов являются попыткой скрыть нелегитимность избрания Зеленского. Олейник: «Слуга народа» — фейковая фракция, а Зеленский — самозванец © Скриншот из видео Украина.ру

«Понимая, что им светит уголовная ответственность, они начали декриминализацию статей за фальсификацию документов в ЦИК. Кто авторы этого законопроекта? Депутаты от «Слуги народа», в частности, Александр Корниенко, который сегодня занимает пост первого вице-спикера… Я сейчас буду искать украинских предпринимателей, чтобы мы организовали фонд за лучшее журналистское расследование этой аферы», — сказал эксперт.

Также эксперт отметил, что в финансовом отчете перед Минюстом Украины партия власти арендовала четыре квадратных метра офиса в Киеве. В графе «регистрация юридических организаций на местах» — ноль, и это означает, что партия фактически не существует, заключил Олейник.

Ранее сообщалось, что экс-прокурор Черкасской области Александр Литвин поставил вопрос о привлечении властей к уголовной ответственности по статьям «захват власти», «подделка избирательных документов» и «подделка официальных документов». Государственное бюро расследований Украины отказалось регистрировать исковые заявления.

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