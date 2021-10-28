Даже если президент Украины Владимир Зеленский добьется изменений в Конституцию, чтобы сделать страну президентской республикой, что маловероятно, он не будет знать, что с этим делать. Такое мнение выразил политолог Алексей Якубин в интервью на YouTube-канале «А как на самом деле?» 26 октября

Олейник: «Слуга народа» — фейковая фракция, а Зеленский — самозванец © Скриншот из видео Украина.ру

Также эксперт отметил, что переход к модели президентской республики ему представляется совершенно нереальным, поскольку он не верит, что хотя бы часть оппозиционных фракций согласится проголосовать за подобные вещи.

По его словам, в связи с этим не стоит говорить о возможном сокращении численности Рады.

В понедельник, 25 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за введение изменений в конституцию страны, чтобы из парламентско-президентской, сделать Украину «жесткую президентскую республику».