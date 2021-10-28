«Зачем Зеленскому нужна президентская республика? Ведь вопрос не в том, как взять полномочия, а в том, что дальше с ними делать. К тому же для изменения Конституции нужны 300 депутатских голосов, а их у Офиса президента нет… Переход к президентской республике может быть собственной идеей кого-то из окружения Зеленского, но не более того», — заявил он.
Также эксперт отметил, что переход к модели президентской республики ему представляется совершенно нереальным, поскольку он не верит, что хотя бы часть оппозиционных фракций согласится проголосовать за подобные вещи.
По его словам, в связи с этим не стоит говорить о возможном сокращении численности Рады.
В понедельник, 25 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за введение изменений в конституцию страны, чтобы из парламентско-президентской, сделать Украину «жесткую президентскую республику».