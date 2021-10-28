Политика России в отношении Украины исходила из того, что в Киеве может появиться адекватная власть. Представить себе приход к руководству Украиной конструктивных сил невозможно, и надо действовать иначе, считает политолог Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью Украина.р

Россия не может моментально разрешить украинский вопрос, считает эксперт. По мнению Неменского, необходимо сконцентрироваться на защите русскоязычных граждан Украины и русских национальных интересах. Не Украина: эксперт назвал страну бывшего СССР, чье положение зависит от отношений РФ и США © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Взять и решить его невозможно. Украинский вопрос в той или иной степени на ближайшие сотни лет никуда не денется. Да, на мой взгляд, в 2014 году были возможности, которыми не решились воспользоваться…Ситуация тупиковая, но такое подобное положение обычно сменяется определенными окнами возможностей», — сказал Неменский.

Окна возможностей по влиянию на Украину возникнут в связи с тяжелой деградацией украинской государственности, считает Неменский. Также необходимо иметь что предложить пророссийской части Украины — в идейном и политическом смыслах, заключил собеседник издания.

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