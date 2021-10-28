Речь идет о том, чтобы обязать частные газодобывающие компании временно продавать газ по себестоимости с небольшой наценкой. По словам эксперта, это приведет к падению частной добычи и послужит негативным сигналом для инвесторов.
«Попытка экспроприации, планируемая некоторыми депутатами Верховной Рады, приведет не к улучшению ситуации с запасами газа, а серьезно подорвет энергетический баланс и безопасность энергоснабжения… Госрегулирование цен спровоцирует падение частной добычи, которая существенно выросла, достигнув 5 млрд кубометров против падения добычи в государственном секторе. На фоне европейского газового кризиса это потребует дополнительных средств для импорта газа», — говорится в сообщении.
Такая инициатива, по словам Землянского, станет еще одним сигналом для иностранных инвесторов отказаться от участия в проектах добычи газа на Украине.
По его словам, нерезиденты уже сегодня активно начали выводить газ, который хранился в украинских хранилищах. Только в октябре запасы газа могут сократиться на 0,5 млрд кубометров.
Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что Украина испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем.