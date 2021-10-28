Ценовое давление на газодобывающие компании подорвет энергетический баланс Украины. Об этом 27 октября рассказал энергетический эксперт Валентин Землянский украинским «Вестям»

Марунич объяснил, какие отрасли экономики Украины «лягут» из-за цен на газ © Украина.ру/Нина Зотина

«Попытка экспроприации, планируемая некоторыми депутатами Верховной Рады, приведет не к улучшению ситуации с запасами газа, а серьезно подорвет энергетический баланс и безопасность энергоснабжения… Госрегулирование цен спровоцирует падение частной добычи, которая существенно выросла, достигнув 5 млрд кубометров против падения добычи в государственном секторе. На фоне европейского газового кризиса это потребует дополнительных средств для импорта газа», — говорится в сообщении.

Такая инициатива, по словам Землянского, станет еще одним сигналом для иностранных инвесторов отказаться от участия в проектах добычи газа на Украине.

По его словам, нерезиденты уже сегодня активно начали выводить газ, который хранился в украинских хранилищах. Только в октябре запасы газа могут сократиться на 0,5 млрд кубометров.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что Украина испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем.