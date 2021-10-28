Каких-то преследований мигрантов из Узбекистана и других стран Средней Азии со стороны полиции в России нет. Мигранты приезжают в Россию, потому что они хотят здесь работать. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что у мигрантов из Средней Азии могут чаще проверять документы, потому что у них необычный фенотип для России и у них могут быть какие-то нарушения сроков пребывания, но их проверка документов не напрягает и занимает она минут пять.

«Любой мигрант в любой стране ощущает дискомфорт. Он оставляет свой дом, привычные условия обитания, бытовые связи, а здесь ему приходится искать работу и жилье. Причем если он это делает в юном возрасте, то возникают вопросы, связанные с дефицитом жизненного опыта и поэтому людям бывает некомфортно. Но это связано с миграцией как явлением, а не с особенностями жизни в России», — пояснил Мендкович.

Самым идеальным решением для улучшения жизни узбекских мигрантов было бы вступление республики в ЕАЭС, чтобы узбекские мигранты получили равные условия на рынке труда с мигрантами из Киргизии и могли устраиваться на работу без массы дополнительных документов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.