В России многих тревожит ситуация мигрантами и с тем, как это может сказаться на двусторонних российско-узбекских отношения. С одной стороны, российские граждане опасаются большого числа приезжих, с другой стороны, узбеки жалуются на проверки со стороны милиции и на множество трудностей, с которыми они тут сталкиваются.
Эксперт отметил, что у мигрантов из Средней Азии могут чаще проверять документы, потому что у них необычный фенотип для России и у них могут быть какие-то нарушения сроков пребывания, но их проверка документов не напрягает и занимает она минут пять.
«Любой мигрант в любой стране ощущает дискомфорт. Он оставляет свой дом, привычные условия обитания, бытовые связи, а здесь ему приходится искать работу и жилье. Причем если он это делает в юном возрасте, то возникают вопросы, связанные с дефицитом жизненного опыта и поэтому людям бывает некомфортно. Но это связано с миграцией как явлением, а не с особенностями жизни в России», — пояснил Мендкович.
Самым идеальным решением для улучшения жизни узбекских мигрантов было бы вступление республики в ЕАЭС, чтобы узбекские мигранты получили равные условия на рынке труда с мигрантами из Киргизии и могли устраиваться на работу без массы дополнительных документов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.