В Узбекистане нет организованных наступательных действий против русского языка, но было несколько межнациональных инцидентов в Ташкенте и был демарш администрации одного городка, которая призвала людей в магазинах говорить по-узбекски. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Я не уверен, что за этими событиями стоит централизованная сила. Это могут быть неприятные инциденты, связанные с остросоциальной ситуацией, когда люди начинают искать какую-то отдушину или врагов», — пояснил эксперт.

Если говорить о реабилитации басмачества, то это действительно очень негативная мода, которая пришла в регион, особенно печально, что это происходит сейчас, когда повышается угроза терроризма, отметил Мендкович.

Басмачи — это самые настоящие террористы, которые убивали невинных людей ради того, чтобы сохранить власть байства в Центральной Азии, заниматься их реабилитацией сейчас — это очень неумное решение со стороны властей, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.