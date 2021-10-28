В Узбекистане еще в 1990-е годы русский язык был лишен статуса языка межнационального общения, раздается много огульной критики советского периода, издаются указы о реабилитации басмачей.
«Я не уверен, что за этими событиями стоит централизованная сила. Это могут быть неприятные инциденты, связанные с остросоциальной ситуацией, когда люди начинают искать какую-то отдушину или врагов», — пояснил эксперт.
Если говорить о реабилитации басмачества, то это действительно очень негативная мода, которая пришла в регион, особенно печально, что это происходит сейчас, когда повышается угроза терроризма, отметил Мендкович.
Басмачи — это самые настоящие террористы, которые убивали невинных людей ради того, чтобы сохранить власть байства в Центральной Азии, заниматься их реабилитацией сейчас — это очень неумное решение со стороны властей, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.