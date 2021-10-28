Если говорить о реабилитации басмачества в Узбекистане, то это действительно очень негативная мода, которая пришла в регион на фоне дестабилизации в Афганистане. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Шавкат Мирзиёев, реабилитированные басмачи в 1920-1930-х годах были борцами за национальную независимость.

«Особенно печально, что это происходит сейчас, когда повышается угроза терроризма (а басмачи — это самые настоящие террористы, которые убивали невинных людей ради того, чтобы сохранить власть байства в Центральной Азии). Заниматься их реабилитацией сейчас — это очень неумное решение со стороны властей», — подчеркнул эксперт.

Что касается русского языка, то в Узбекистане нет организованных наступательных действий, но было несколько межнациональных инцидентов в Ташкенте и был демарш администрации одного маленького городка, которая призвала людей в магазинах говорить по-узбекски, отметил Мендкович.

Вряд ли за этими событиями стоит централизованная сила, но это могут быть неприятные инциденты, связанные с остросоциальной ситуацией, когда люди начинают искать какую-то отдушину или врагов, заключил собеседник издания.

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