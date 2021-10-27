Президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера доложить ему, как идет работа по закачке российского газа в подземные хранилища (ПХГ) в Австрии и Германии после того, как будут заполнены российские ПХГ. Об этом сообщает РИА Новости 27 октября

Глава российского государства попросил Миллера начать эту работу после того, как «Газпром» завершит закачку газа в российские ПХГ, что должно произойти к 8 ноября

«Как только завершим закачку в ПХГ РФ, начнем закачку нашего газпромовского газа в ПХГ Европы. И, конечно же, без сомнений, как вы отметили, это повысит надежность и стабильность поставок газа в осенне-зимний период», — сказал Миллер.

«Хорошо. Так и сделайте. Потом доложите мне, как идет эта работа», — цитирует агентство слова президента.

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В странах ЕС выдвигались политические требования к коммерческой компании «Газпром» увеличить поставки газа, однако предприятие не имело достаточно свободных объемов, поскольку наполняло ПХГ в РФ для успешного прохождения отопительного сезона.