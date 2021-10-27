Глава российского государства попросил Миллера начать эту работу после того, как «Газпром» завершит закачку газа в российские ПХГ, что должно произойти к 8 ноября
«Как только завершим закачку в ПХГ РФ, начнем закачку нашего газпромовского газа в ПХГ Европы. И, конечно же, без сомнений, как вы отметили, это повысит надежность и стабильность поставок газа в осенне-зимний период», — сказал Миллер.
«Хорошо. Так и сделайте. Потом доложите мне, как идет эта работа», — цитирует агентство слова президента.
Стоимость газа в Европе резко выросла текущей осенью из-за того, что европейцы своевременно не накопили достаточно газа в своих ПХГ и даже распродавали часть своих запасов в период высоких цен на «голубое топливо».
В странах ЕС выдвигались политические требования к коммерческой компании «Газпром» увеличить поставки газа, однако предприятие не имело достаточно свободных объемов, поскольку наполняло ПХГ в РФ для успешного прохождения отопительного сезона.