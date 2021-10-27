Украина с 1 ноября возобновляет импорт электроэнергии из Белоруссии из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Это следует из итогов аукциона, обнародованных компанией «Укрэнерго» на своем сайте

До 31 октября включительно на Украине действует запрет на поставки электричества из Белоруссии и Российской Федерации, однако запасы угля на украинских государственных тепловых электростанциях (ТЭС) исчерпаны.

Принадлежащие украинскому олигарху Ринату Ахметову ТЭС еще могут производить электричество, однако их тарифы не устраивают государство. Закупки более дешевой импортной электроэнергии помогут сбалансировать украинскую энергосистему за приемлемую цену.

Следует отметить, что Ахметов пытался помешать закупкам электричества в РФ и РБ, по его иску Хозяйственный суд Киева 24 октября принял соответствующее решение, однако в «Укрэнерго» нашли способ его не выполнять.

Запрет суда касался только электронных аукционов, и в украинской госкомпании провели торги «по резервной процедуре» — с использованием бумажных конвертов, в которых потенциальные покупатели представляли свои предложения.

Как отмечается, 95% из 900 предложенных на аукционе объемов выкупила украинская госкомпания НАЭК «Энергоатом», в ведении которой находятся все атомные электростанции страны. Не выбранные «Энергоатомом» 15 МВт приобрела компания «Электро Комьюнити».

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Одна из причин дефицита угля заключается в том, что — Киев последовательно выводит из эксплуатации государственные угольные шахты.

Все остальные украинские ТЭС находятся в частных руках, большинство из них принадлежат ахметовской компании «ДТЭК Энерго».

Ему также принадлежит ряд украинских и российских угольных шахт, что позволяет обеспечить углем до 29 энергоблоков.