Наличие офшорных счетов у бизнесменов, которые стали украинской властью, свидетельствует о желании грабить бюджет Украины. Об этом 27 октября завил журналистам депутат фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива, передает телеканал «112 Украина»

«Офшор — это грабёж своего народа и своего государства. Неуплата налогов, сокрытие налогов с прибыли является обворовыванием своей страны. Ведь через налоги наполняется бюджет, что даёт возможность делать выплаты и реализовывать социальные программы для стариков, больных, многодетных. А получается, что ещё вчера президент Зеленский, будучи бизнесменом, комиком, обворовывал свою страну, пряча доходы и укрываясь от налогов», — сказал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в интервью телеканалу ICTV рассказал, как получал деньги от бизнесмена Игоря Коломойского через офшоры за продукцию студии «Квартал 95», когда еще не был главой государства.

Он отметил, что ему было невыгодно, когда плата производилась через офшоры, поскольку ему приходилось платить налоги для того, чтобы использовать их на Украине.