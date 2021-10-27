Отец 16-летнего Николая Харьковского, которого называют виновником смертельного ДТП в Харькове, Михаил Харьковский не понимает, почему СМИ «делают из его сына преступника». Об этом он заявил в интервью Kharkiv.today, опубликованном 27 октября

Харьковский-старший не хочет общаться со СМИ и отказывается отвечать на вопрос, кому принадлежит автомобиль, который спровоцировал смертельную аварию.

«Вы хотите заняться черным пиаром? Поймите меня правильно просто как отца. Я сейчас не хочу говорить, потому что все выйдет против моего сына. Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из этих человек был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем», — сказал Харьковский.

В Раде проконтролируют расследование смертельного ДТП из-за «мажора» в Харькове © vesti.ua

«Сейчас меня захлестывают эмоции, я ни в коей мере не оправдываю никого, совершено жуткое преступление, нет человека. Почему ничего не было выложено хорошего, ничего хорошего о человеке не сказали, а сказали только одно плохое. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось», — добавил мужчина.

Он отметил, что ни он, ни его жена не писали заявление о пропаже автомобиля, хотя наличие такого документа ранее подтвердил следователь.

Во вторник, 26 октября, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП: автомобиль Infinity, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский, проехал на «красный» и врезался в Chevrolet. Водитель последнего, 58-летний мужчина, скончался на месте, три пассажира Infinity оказались в реанимации.