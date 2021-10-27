Руководство Национальной антидопинговой организации Украины (НАЦД) подало в отставку после скандала с нарушением международного стандарта тестирования спортсменов. Об этом 27 октября сообщило Министерство молодежи и спорта в своем Telegram-канале

На Украине спортсменов заранее предупреждали о тестах на допинг — WADA © ruposters.ru Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

«Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой», — заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство опубликовало предварительные результаты операции «Геркулес», в рамках которой были выявлены систематические нарушения со стороны Украины с 2012 года.