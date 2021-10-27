Отмечается, что в отставку ушли директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.
«Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой», — заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство опубликовало предварительные результаты операции «Геркулес», в рамках которой были выявлены систематические нарушения со стороны Украины с 2012 года.