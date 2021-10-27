Перевозчики попытались перекрыть движение по улице, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу и мешая проезду транспорта.

Украина ввела запрет на перевозки из-за ухудшения ситуации с COVID-19 - Шмыгаль
Украина ввела запрет на перевозки из-за ухудшения ситуации с COVID-19 - Шмыгаль
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Так они выразили свой протест против новых правил перевозки на межобластных и международных маршрутах, согласно которым водители и пассажиры должны иметь сертификаты о вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тест.

За неисполнение правил грозит штраф — 34 тысячи гривен (90,7 тысяч рублей).

Участников протеста с пешеходного перехода оттеснила полиция. Позже протестующие достигли взаимопонимания с правоохранителями и блокировали движение каждые несколько минут, давая проехать автомобилям.