Перевозчики попытались перекрыть движение по улице, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу и мешая проезду транспорта.
Так они выразили свой протест против новых правил перевозки на межобластных и международных маршрутах, согласно которым водители и пассажиры должны иметь сертификаты о вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тест.
За неисполнение правил грозит штраф — 34 тысячи гривен (90,7 тысяч рублей).
Участников протеста с пешеходного перехода оттеснила полиция. Позже протестующие достигли взаимопонимания с правоохранителями и блокировали движение каждые несколько минут, давая проехать автомобилям.