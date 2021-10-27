В Киеве водители автобусов в знак протеста против новых правил перевозки пассажиров пытались перекрыть движение транспорта по улице Грушевского. Об этом 27 октября сообщило агентство УНИАН

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