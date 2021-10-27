Депутат Рады, находящийся в США с визитом в составе парламентской делегации, рассказал о кандидатурах на должность посла США на Украине, рассматриваемых сейчас в Вашингтоне.
По его информации, на эту должность могут назначить одного из нынешних послов США в Пакистане, Сербии или Словакии.
Также он утверждает, что новый американский посол на Украине до сих пор не назначен из-за саботажа со стороны сенатора-республиканца Теда Круза, оказывающего таким образом давление на правительство США.
«Он хочет, чтобы американское правительство ввело против газопровода ["Северный поток — 2"] санкции. И поэтому блокирует согласование новых послов в Сенате», — утверждает Гончаренко.
Тед Круз известен своей антироссийской позицией, в частности, по поводу «Северного потока — 2».
В июле он назвал достигнутые в Вашингтоне договорённости между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель относительно «Северного потока — 2» «знаковой геополитической победой Путина и катастрофой для Соединённых Штатов и союзников». А в декабре 2020 года он же выражал уверенность в том, что «Северный поток — 2» не будет завершён вследствие американских санкций.