Республиканец Тед Круз блокирует назначение американского посла на Украине, сообщил 27 октября депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook

Депутат Рады, находящийся в США с визитом в составе парламентской делегации, рассказал о кандидатурах на должность посла США на Украине, рассматриваемых сейчас в Вашингтоне.

По его информации, на эту должность могут назначить одного из нынешних послов США в Пакистане, Сербии или Словакии.

Также он утверждает, что новый американский посол на Украине до сих пор не назначен из-за саботажа со стороны сенатора-республиканца Теда Круза, оказывающего таким образом давление на правительство США.

«Он хочет, чтобы американское правительство ввело против газопровода ["Северный поток — 2"] санкции. И поэтому блокирует согласование новых послов в Сенате», — утверждает Гончаренко.

Тед Круз известен своей антироссийской позицией, в частности, по поводу «Северного потока — 2».